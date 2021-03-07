8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan mesajında, toplumu geleceğe, aydınlığa ve ileriye taşıyacak olan nesillerin yetişmesinde emeği, özverisi yadsınamayacak olan kadınların, insanlık dışı davranışlara, istismara ve şiddete maruz kalmalarını kınadığını belirtti.

Kadınlara yönelik yapılan ayrımlara ve uğradıkları haksızlıklara karşı çıkılması gerektiğini aktaran İlhan, "Kadına şiddet ve istismarın son bulacağı, saygı ve sevgi içerisinde yaşamak umuduyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." sözlerini kullandı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, aydın duruşu sayesinde o yıllarda, seçme ve seçilme hakkı gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde olmayan hakların kadınlara tanındığını anımsattı.

Türk kadınının toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta üstelendiği rolle, farklı ülkelerdeki kadınlara örnek olduklarını vurgulayan Ekicioğlu, "Kadınlarımızın karşılaştığı sorunların ortadan kalktığı, şiddetle ve toplumsal hayat içerisinde çeşitli mağduriyetlerle değil, sosyal, sanatsal, akademik ve ekonomik alandaki başarıları ve kattıkları değerlerle anıldığı bir dünya özlemiyle, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.