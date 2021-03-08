8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Karabük Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Karabük Barosu Başkanı Rıdvan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de ve dünyada kadınların birçok alanda istenilen noktada olmadığını savunan Erdoğan, "Maalesef son dönemde kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşanmıştır. Kadının aşağılanması, yok sayılması, ikinci sınıf yurttaş gibi görülmesi şeklindeki olgular kültür değerlerimiz içinde asla olmayan, tarihsel kimliğimizle de asla bağdaşmayan gelişmelerdir." dedi.

Erdoğan, kadınları her alanda çok daha ileri noktalara taşımak için hep birlikte çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Karabük Barosu Kadın Hakları Kurulu adına konuşma yapan avukat Harika Kavsa da Türkiye'de aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan ve cinsiyet ayrımcılığı ile eşitsizliğe neden olan politikaların sonlandırılması gerektiğini anlattı.