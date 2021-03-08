8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ümit, mesajında, kadının yeryüzünde şefkatin, sevginin ve fedakarlığın timsali olduğunu, her toplumun temelinde aile yer alırken, ailenin mihenk taşının da şüphesiz ki kadınlar olduğunu belirtti.

Gelecek nesillerin donanımlı, ahlaki değerlere sahip, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinde ailede başlayan eğitimin büyük önem arz ettiğini, bu bağlamda dilden eğitime, sağlıktan alışkanlıklara en etkin değerin anne olduğunu vurgulayan Vali Ümit, "Kadınlarımız ne kadar çok eğitimli, donanımlı, kültürlü ve toplum içinde hak ettiği yerde olurlarsa, geleceğimizin teminatı çocuklarımız da o kadar ayakları yere sağlam basan, özgüveni yüksek, başarılı ve mutlu yetişkinler olarak toplum içerisinde yerlerini alacaklar." dedi.

Vali Ümit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadının tartışıldığı, takdir edilmediği, geri planda bırakıldığı, istismar edildiği, kadınların toplumun gerçek anlamda mimarları olduklarının anlaşılmadığı ve memnuniyetle içselleştirilmediği hiçbir toplumda ne ekonomik kalkınma ne sosyal gelişme ne de huzur olur. Ülkemizde son yıllarda devletimiz tarafından kadınlarımıza sağlanan sosyal, ekonomik ve siyasal hakların genişletilmesi için ve özellikle tüm dünyanın kanayan yarası kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirler alınarak birçok düzenleme ve uygulama hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemeler neticesinde; kamu ve özel sektörde sağlıktan eğitime, yönetimden siyasete, sanattan ticarete birçok faaliyet kolunda kadınlarımızın istihdam imkanı arttırılmış ve bu sayede kadınlarımız, iş dünyasında, siyasette ve sosyal hayatta önemli sorumluluklar ve görevler alarak söz sahibi olmuşlardır."

"Kadınlarımızın hayatın her alanında üstlendikleri bu önemli rollerle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için gösterdikleri başarılar takdire şayandır." diyen Vali Ümit, "Bu duygu ve düşüncelerimle; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yakınları kadınlarımız başta olmak üzere yaşam mücadelesinin her safhasında fedakarca yanımızda yer alan tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyor, kadınların ve nihayetinde insanların öldürülmediği, annelerin ağlatılmadığı bir coğrafya ve dünya temennilerimle '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm hanımefendilere sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum." dedi.