8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

07.03.2022 16:01
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Kadınların, ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiren, fedakarlık ve sevginin kaynağı olan anneliği ile insanları hayata bağlayan kişiler olduğunu ifade eden Karacan:

"Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olarak hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alan kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşarak hiçbir etikete takılmadan sadece kadın olmanın yanında ülkesi için neler yapabileceğinin kanıtını tüm dünyaya göstermiştir. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Bu vesileyle başta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve kız kardeşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın, bir güne sığdırılamaz. Her günün ve her anın içinde olan öznedir kadın. Kadın annedir, eştir, evlattır, kardeştir, büyükannedir. Kadın olmak doğmadan önce pembe bir dünyaya açılan yolculuktur. Öyle bir yolculuk ki ailenin, eşin, toplumun kendisine yüklediği rolleri yerine getiren bir baş aktör olur kadın. Kendine biçilen rollerin arasında sıkışıp kalırken kadın kimi zaman erteler asıl hayallerini, planlarını, isteklerini. Kendisi adına yapılmış tercihler döngüsünde yaşar gider. Bazen de kendi tercihlerini yaptıkları için hayatlarına son verilir, en yakınları tarafından. Kadın cinayetlerin sıfırlanması en büyük hedefimizdir. Taslağı üzerindeki çalışmaları biten yeni reform paketi en kısa sürede Meclisimizin gündemine gelecek. Unutmamak gerekir ki kadın değişirse toplum değişir."

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener de mesajında, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal alanda tam ve eksiksiz katılım sağlaması, eşit haklara sahip olmasının ancak hukukla mümkün olduğunu bildirdi.

Ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda eşitliğin hukuki temellendirmeyle mümkün olabileceğini vurgulayan Gücüyener, şunları ifade etti:

"Eşitliğin sağlanmasına yönelik tedbirlere ilişkin hukuki güvence öncelikle anayasada yer almaktadır. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, sosyolojik zararlara yol açan şiddet olgusu sadece mağdurlar üzerinde bıraktığı etkiyle de ölçülemez. Şiddet toplumsal dokuyu etkilemekte, toplumsal güveni de zedelemektedir. Kadın toplumun eşit ve güçlü bir bireyi olarak toplumun her alanına katılım sağlıyor. Kadının evi içindeki emeği dahil tüm çalışmaları hak ettiği değeri bulmalıdır. Kadının tam eşitliğini sağlayacak hukuki düzenlemeleri erkeklerin yapmasını beklememek ve kadınların eşit sayı ve etkinlikte karar verici mekanizmaya dahil olmasını sağlamak gereklidir. Kadının hukukla güçlenmesi için mevzuatın eşitliğin ve korumanın sağlanması için düzenlenmesi kadar, kanun yapıcı ve uygulayıcı kadın sayısının artmasına da ihtiyaç vardır."??????

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Dünya Kadınlar Günü, Milletvekili, Eskişehir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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