8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

07.03.2022 18:06
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, tüm kadınlara sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayat dileyerek, 8 Mart kadınlar gününü kutladı.

Kadına saygının Türk milletinin köklü tarihinden ve kültüründen gelen yegane değerlerinden birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kadınların uğradığı her haksızlıkta yanlarında yer almak, onları koruyup kollamak ve huzurlu olmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Karaman Belediyesi olarak bu konuda biz de üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeye gayret gösteriyor, kadınlara yönelik yaptığımız hizmetlerle her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum."

Milletvekili Şeker ise "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan kadınlar evinde anne, işyerinde başarılı bir çalışan ve toplumda saygın bir fert olarak hayatın her alanında huzurlu ve mutlu bir toplumun kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Çağlayan da kadınların her alanda yaptıkları fedakarlık ve emeklerin paha biçilemez derecede kıymetli olduğunu belirtti.

Çağlayan, "Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla kadınlara pozitif ayırımcılık yapmış ve hak ettikleri değeri vermiştir. Hayata geçirilen projelerle, geleceğin kadınları, anneleri olan kız çocukların eğitimine önem verilmiş; kadın hakları, aile ve çocuk eğitimi gibi pek çok konuda, gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri tarafından eğitim çalışmaları yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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