8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 09:43
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, kadınların, tarihte kazanılan zafer ve başarıların kahramanları olduğunu belirtti.

Kadınlara gereken saygı ve sevginin her zaman gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin,"Hayatımızın doğumdan ölüme kadar olan her anında varlıklarıyla onurlandığımız annemiz, kız kardeşlerimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiç bir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye kaydetti.

Rektör Şengörür'ün mesajı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, milletlerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli bir ölçütü de kadına verilen değer ve gösterilen saygı olduğunu belirtti.

Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun mimarları olduğunu ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Onların hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının ilk şartıdır. Kadınlar güvenli ve mutlu olduğu takdirde aynı oranda özgüvenli ve mutlu çocuklar yetiştireceği için barış içindeki toplumların temelini atarlar. Eşit haklara sahip kadınlar, haklarının farkında olan kadınlar, şiddetten uzak kadınlar; barış dolu toplumlara, ülkelere ve dünyaya hizmet ederler."

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'nun mesajı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, çağdaş ve demokratik toplumların başarılarının arkasında kadınların olduğunu belirtti.

Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katkılarının unutulmaması gerektiğini belirten Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ifade ettiği gibi, toplumun yarısını yok sayarak çağı yakalamak mümkün değildir. Mustafa Kemal'in devrimleri ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti kadınlarımızın en büyük güvencesi olmuş ve olmaya devam edecektir.

Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımıza yönelik fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddetin, artan taciz ve cinayet vakalarının, emek sömürüsünün; cinsiyet ayrımcılığının devam etmesi bu mücadelenin yalnızca kadınlarca değil kadın, erkek ayırmaksızın herkesçe verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarından ödün vermeden laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarımıza sağladığı hak ve güvenceleri korumak, kollamak, geliştirmek yaşamsal önem taşımaktadır."

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Dünya Kadınlar Günü, Osman Bilgin, Kırklareli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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