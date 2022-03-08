8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 11:01
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hakları temelinde kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrıldığını belirtti.

İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınların eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almaya devam ettiğini aktaran Çiçek, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Aile birliğinin en önemli unsuru, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar, yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadırlar. Bu bağlamda, kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarının artırılması, eğitimlerinin önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomik özgürlüğe kavuşmaları, ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi, kadın girişimcilerimizin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri ile eşleri olmak üzere, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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