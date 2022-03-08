8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 11:02
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Zeybek mesajında, bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme, kadına ayırdığı yer ve ona duyduğu saygının, verilen hak ve sorumluluklarla ölçüldüğünü belirtti.

Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların hak ettiği yere gelebilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan, kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu başarı örneklerinin artması ve toplumun her kesiminde dalga dalga yayılması gerekmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, hayatın her anında varlıkları ile büyük onur ve gurur duyduğumuz, eğiten, bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren ve sevginin simgesi olan kadınlarımızın, bu anlamlı günlerini kutluyor sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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