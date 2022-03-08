8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 11:57
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yapıldığını söyledi.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yapıldığını söyledi.

Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda partili kadınlarla birlikte yaptığı açıklamada, alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygı sunduğunu kaydetti.

Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta verecekleri en büyük mesajın büyük Türkiye hedefine kadın erkek omuz omuza gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Ünalır, şunları bildirdi:

"Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik."

"Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır" diyen Ünalır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4,1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17,4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5'e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik."

Basın açıklamasına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile partili kadınlar katıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, İnsan Hakları, AK Parti, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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