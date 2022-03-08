8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Bitlis Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Komisyonu ve Teknik Kurulu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adliye önünde toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli sosyolog Ezgi Dural, bugünün sadece bir anma değil, aynı zamanda kadınların mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Geçmişte kadınların oy hakkı ve eşit işe eşit ücret talepleriyle başlayan kadının sosyal hayata katılma ve hak mücadelesinin bugün hala devam ettiğini belirten Dural, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar içinde mücadeleler sonucu kadınlar pek çok toplumsal ve hukuki kazanım elde etmiştir. Ülkemizde de kadın ve erkek arasındaki hak ve fırsat eşitliğini sağlamak için çeşitli yasalar çıkarılmıştır. Bu yasaların hayata geçmesi, toplumsal hayatta ve gündelik yaşantıda karşılık bulması için devletin çalışmalar yapması gerektiği gibi biz bireylerin de kendi farkındalığını artırarak evde, iş yerinde, sokakta bu bilinçle hareket etmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturulmasını sağlamak, kadının insan haklarını gözeterek hukukun üstünlüğünü tesis etmek, demokrasiye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine katkı sağlamak adına toplumdaki tüm bireyler ve devletin tüm mekanizmaları ortak sorumluluğa sahiptir."

Toplumun sağlıklı gelişmesi ve ülkenin kalkınmasının kadınların hayatın tüm alanlarına aktif katılımlarının sağlanmasıyla mümkün olacağını aktaran Dural, "Yaşam mücadelesi iyisiyle kötüsüyle devam ederken yaşamın yarısı olan kadının ve onun dengi erkeğin yan yana yürüdüğü daha eşitlikçi, daha yaşanabilir bir hayat için kadınların hak, eşitlik ve mücadele günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." dedi.

Açıklamanın ardından Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kadınlara çeşitli hediyeler takdim etti.