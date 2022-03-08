8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 12:33
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anneler Derneği Kırklareli Şube Başkanı Aynur Yadalı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu.

Yadalı, konuşmasında, Dünya Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını temenni etti.

Kadınların sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Yadalı, kadının her zaman saygıdeğer varlık olarak bilinmesini istediklerini belirtti.

Törene, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu ile Anneler Derneği üyeleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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