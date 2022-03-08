8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 14:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Muş'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.

Muş'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan kadınlardan oluşturulan ekip, İstasyon Caddesi'nde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezinde görevli Sinem Şahin, gazetecilere, mağdur kadınlara psiko-sosyal destek hizmeti verdiklerini belirtti.

Şahin, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, mağdur kadınlar için uygun barınma yeri ve maddi destek sağlar. Bu tür hizmetleri kadınlara iletmek, şiddete maruz kalanların nerelere müracaat edeceği ve haklarının neler olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz ile burada stant açtık. Amacımız kadınlara ulaşabilmek." diye konuştu.

Karanfil alan kadınlar ise günlerini kutlayan ekibe teşekkür etti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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