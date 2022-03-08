8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 14:33
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

İlçedeki Toplum Sağlığı Merkezleri ile okulları ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, buralardaki kadın çalışanlara çiçek takdim etti.

Toplumun ve aile birliğinin en önemli yapı taşı kadınların, her alanda önemli rol üstlendiğini belirten Mehmetbeyoğlu, "Bugün kadınlar sadece bir anne, bir eş olarak değil, iş hayatının ve toplumsal yaşamın en önemli figürü olmuştur. Toplumsal olarak kadınlarımız daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakarlığını esirgememiş, hayatın geliştirilmesinde ve ekonomik alanda önemli rol üstlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi

İlçenin en işlek caddesine stant kuran zabıtalar da yoldan geçen kadınlara çiçek dağıttı.

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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