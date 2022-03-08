8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Acar, mesajında, tarihte ve toplumda birçok rolü üstlenen kadınların, hayatın her alanında varlıklarıyla insanlarız onurlandıran en değerli kişiler olduğunu bildirdi.

Kadınların, tarih boyunca anne, eş, kardeş ve bunun yanında spor, bilim, teknoloji, edebiyat ve müzik gibi her alanda başarılarıyla, mücadeleleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üstlendikleri her rolü başarıyla üstesinden gelen kadınlarımız, milletimize faydalı evlatlar yetiştirmenin yanı sıra, yeri geldiğinde cepheye silah taşımayı hatta cephede savaşmayı göze alabilen sevgi, şefkat ve fedakarlık dolu kalpleriyle umutlarımızı yeşerten en kıymetli baharlarımızdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."