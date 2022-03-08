8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Üye Girişi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 15:08
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ankara'nın Gölbaşı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığınca Vilayetler Evinde gerçekleştirilen kahvaltı programına, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı'nın eşi Yeşim Şimşek, okul müdürleri, öğretmenler ve çeşitli meslek gruplarından kadın girişimciler katıldı.

Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınlarla birlikte Gölbaşı'nda çok büyük bir aile olduklarını belirten Bilgihan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin annelerini, çok değerli eşlerini, gazi kadınlarımızın hepsinin gününü kutluyorum. Vefat edenleri rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İyi ki varsınız iyi ki bir aradayız. Gölbaşında üreten mücadele eden kadınlarımız var, hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum."

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakam Oktay Erdoğan ve beraberindekiler çarşı içinde kadınlara gül dağıttı.

Atatürk Parkında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Oktay Erdoğan, kadınların gününü kutladı.

Nallıhan

Nallıhan ilçesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Nallıhan Belediyesince Çayırhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş ile çok sayıda kadın katıldı.

Öntaş, burada yaptığı konuşmada, toplumun yapı taşını oluşturan bütün kadınların gününü kutladığını kaydetti.

Program televizyon programcısı İkbal Gürpınar'ın sohbeti ve şiir okumasının ardından sona erdi.

Öte yandan Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kadınlara "Kadın Destek Uygulaması" (KADES) ve sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme yaptı.

Kadınlara KADES uygulamasının anlatıldığı program, karanfil dağıtılmasıyla tamamlandı.

YORUMLAR
500
Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı Develi'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde güzellik merkezi açılışı yapıldı Ukraynalı kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü göç yolunda geçiriyor Ukraynalı kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü göç yolunda geçiriyor

Dünya Kadınlar Günü, Nallıhan, Gölbaşı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ayçiçek yağı stoğu hakkında açıklama yapıyor!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement