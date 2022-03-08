8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamlığınca Vilayetler Evinde gerçekleştirilen kahvaltı programına, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı'nın eşi Yeşim Şimşek, okul müdürleri, öğretmenler ve çeşitli meslek gruplarından kadın girişimciler katıldı.

Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların gününü kutladı.

Kadınlarla birlikte Gölbaşı'nda çok büyük bir aile olduklarını belirten Bilgihan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin annelerini, çok değerli eşlerini, gazi kadınlarımızın hepsinin gününü kutluyorum. Vefat edenleri rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İyi ki varsınız iyi ki bir aradayız. Gölbaşında üreten mücadele eden kadınlarımız var, hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum."

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakam Oktay Erdoğan ve beraberindekiler çarşı içinde kadınlara gül dağıttı.

Atatürk Parkında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Oktay Erdoğan, kadınların gününü kutladı.

Nallıhan

Nallıhan ilçesinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Nallıhan Belediyesince Çayırhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş ile çok sayıda kadın katıldı.

Öntaş, burada yaptığı konuşmada, toplumun yapı taşını oluşturan bütün kadınların gününü kutladığını kaydetti.

Program televizyon programcısı İkbal Gürpınar'ın sohbeti ve şiir okumasının ardından sona erdi.

Öte yandan Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, kadınlara "Kadın Destek Uygulaması" (KADES) ve sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme yaptı.

Kadınlara KADES uygulamasının anlatıldığı program, karanfil dağıtılmasıyla tamamlandı.