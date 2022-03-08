8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Karapınar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı.

Belediye düğün salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka programdaki konuşmasında, kadınların hayatta önemli bir yeri olduğunu kaydederek, sadece bir gün hatırlanmamaları gerektiğini söyledi.

Yaka ayrıca, belediye olarak kadınların sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri bir çok hizmeti ilçede kadınların hizmetine sunduklarını da sözlerine ekledi.

Programda kadınlara gül dağıtılırken, Türk Halk Müziği sanatçısı Nurcan Altnok da bir konser verdi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Garnizon Komutanı Topçu Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile çok sayıda kadın davetli katıldı.