8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Üye Girişi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2022 16:02
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Edirne Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Kent Konseyi Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sevcan Kalıpçinden Elmacı, grup adına yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her alanında var olması için mücadele ettiklerini belirtti.

Kadınların taleplerinin yerine getirilmesini talep ettiklerini aktaran Elmacı, "Şeffaf, demokratik ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe istiyoruz. Eşitlik anlayışını toplumun tamamına yayıp, erkek egemen kültürün etkisinin bertaraf edilmesini istiyoruz. 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan'da katıldı.

Gürkan, daha sonra El Sanatları Alışveriş Günleri dolayısıyla Saraçlar Caddesi'ne stant açan üretici kadınları ziyaret etti.

Gürkan, burada eşi Esra Gürkan ile birlikte Edirne Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (EDMEK) Kursiyerleri tarafından dikilen ve Türk Kültürünü Geliştirme Merkezi El Sanatları eğitmenleri tarafından üzeri desenlendirilen el emeği çantaları kadınlara hediye etti.

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp kadın tekstil işçilerini ziyaret etti Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp kadın tekstil işçilerini ziyaret etti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Kadınlar Günü, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:13:49. #1.11#
SON DAKİKA: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement