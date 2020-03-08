8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilçe merkez ve Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan polis kontrol noktasında kadınların gününü kutladı, karanfil hediye etti.

Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar katıldı

Dünya Kadınlar Günü, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]