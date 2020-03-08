8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara yönelik gezi programı düzenlendi.

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Van'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara yönelik gezi programı düzenlendi.

Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda kırsal mahallelerdeki 100 kadın, Van'daki tarihi yerleri gezdi.

Edremit ilçesinde kahvaltı yapan kadınlar, "Eltilerin Savaşı" filmini izledi, sahil turu attı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hakan Güven, toplumların yetişmesinde, gelişmesinde en önemli unsurun kadınlar olduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Tüm kadınların gününü kutluyorum." dedi.

Programa katılan kadınlar da etkinliği düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kadınlardan Ayşe Cengiz, daha önce gitmedikleri, görmedikleri yerleri gezme imkanı bulduklarını, program sayesinde Van'daki arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Nesibe Öngöl ise hayatında ilk kez sinemaya gittiğini ifade ederek, "Gidemediğimiz birçok güzel yeri düzenlen gezi programı sayesinde gezme fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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