8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlük birimlerindeki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Karabük Polisevi Salonunda düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Tuğ, Türk kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Tuğ, program sonunda personele gül takdim etti.