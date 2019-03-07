8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Karabük Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Göç ve Kadın" adlı program düzenlendi.

Karabük Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Göç ve Kadın" adlı program düzenlendi.





KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, Vali Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Akif Değirmenci, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.





Konferanstan önce Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı'nda ressam Ömer Erdem, Iraklı Wisam Hittawi ve Afganistanlı Najeebullah Meherzad'ın çizdiği resimlerden oluşan "Göç ve Kadın" temalı sergi gezildi.



Konferansta konuşan Vali Gürel, Türkiye'de 3 milyon 600 bine yakın Suriyelinin misafir edildiğini söyledi.



Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı gibi geniş coğrafyadan birçok kişiyi ülkede şu anda misafir etmeye devam ettiklerinin altını çizen Gürel, "Bu kadar göçün altından kalkmak kolay değil ama devletimizin gücü ve aynı zamanda milletimizin misafirperverliğiyle bunun üstesinden gelmeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ilimizde de yabancı ülkelerden gelip buralara yerleşen 8 binin üzerinde misafirimiz var. Bu süreç içerisinde hiçbir misafir ettiğimiz kardeşimizle yerli insanımız arasında bir sorun yaşamadık. Gelen misafirimizi hak ettiği şekilde ağırlamaya, şehrimizde barındırmaya güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. diye konuştu.



Savaşların ve göçün psikolojik, sosyal, ekonomik ve fiziksel boyutlarıyla en çok kadınları etkilediğini belirten Vali Gürel, toplumları asıl ayakta tutanların kadınlar olduğunu ifade etti.



Konferansta ayrıca "11. Kapadokya Kadın Buluşmaları" ve "Komşu Kadın Bohçası" adlı videolar izletildi.

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