Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

39 dakika önce

Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.

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Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunuldu.

Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Fethiye Ersoy, Gaziantep Adliyesi baro salonunda düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın tüm dünya emekçi kadınlarının mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Dünyada şiddetin, yoksulluğun ve eşitsizliğin artmasına neden olan sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden kadın sorunlarının ortadan kalkmasının mümkün olmayacağı bilincinde olduklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Kadınları toplumsal hayatın dışına iten cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Kadını sadece ailenin parçası olarak gören politik, kültürel anlayış değiştirilmelidir. Kadının eşit, özgür birey olarak yetiştirilmesine ve kabul edilmesine yol açacak politikalar uygulanmalıdır."

Toplantıya bir grup avukat katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA

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