MUĞLA (AA) - Muğla
Valisi Esengül Civelek
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Civelek, mesajında, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kadınların, hayatın her alanında daha aktif, üretken, güçlü şekilde yer almaları ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını bildirdi.
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar gelinen noktada gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve son yıllarda hayata geçirilen sosyal politikalarla eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete kadar tüm alanlarda kadınlara destek olacak önemli iyileşmeler sağlandığını aktaran Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yetki ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artması konusunda önemli adımlar atılmıştır. İlimizde de kadınlarımızın sosyo-ekonomik konumlarını geliştirecek, aile içindeki rollerini güçlendirecek, yaşam standartlarını iyileştirecek, daha güvenli bir geleceğe adım atmalarını sağlayacak projeleri hayata geçiriyor bu sayede kadınlarımızın yaşamlarında fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü en iyi dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim."