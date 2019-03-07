Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Civelek, mesajında, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan kadınların, hayatın her alanında daha aktif, üretken, güçlü şekilde yer almaları ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını bildirdi.


Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar gelinen noktada gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve son yıllarda hayata geçirilen sosyal politikalarla eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete kadar tüm alanlarda kadınlara destek olacak önemli iyileşmeler sağlandığını aktaran Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Yetki ve karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artması konusunda önemli adımlar atılmıştır. İlimizde de kadınlarımızın sosyo-ekonomik konumlarını geliştirecek, aile içindeki rollerini güçlendirecek, yaşam standartlarını iyileştirecek, daha güvenli bir geleceğe adım atmalarını sağlayacak projeleri hayata geçiriyor bu sayede kadınlarımızın yaşamlarında fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en iyi dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Esengül Civelek, Muğla, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Yatak Odası Görüntülerini Kameraya Alan Koca Gözaltına Alındı Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın İstihdamını 9 Milyona Çıkardık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]