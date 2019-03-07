Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirci, mesajında, emekçi kadınların birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ta meydanlarda ve her ortamda etkinler yaptığını belirtti.

Kadınların verdiği mücadele tarihinin, emek mücadelesine ışık tuttuğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin sona ermesi, tüm kadınlarımızın emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alması, çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almaları, siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta daha çok sayıda ve daha aktif olmaları, en büyük dileğimizdir.
GMİS olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:47 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
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