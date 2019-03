8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Procter&Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Erkek çalışanlara hem eşit sorumlulukları hem de bebekleriyle yaşamın ilk günlerinde doğrudan güçlü bir ilişki kurabilmeleri adına 8 haftalık babalık izni uygulamasını başlattık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük temizlik ve kişisel bakım şirketlerinden Procter&Gamble'dan (P&G), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre cinsiyet eşitliğini merkeze alan yeni bir uygulama başlattı. Yıllardır kurum içinde ve kurum dışında cinsiyet eşitliğini kurumsal hedeflerinden biri olarak belirleyen P&G, çocuk bakımında anne ve babanın eşit sorumluluğu olduğundan hareketle, erkek çalışanlarına 8 haftalık ücretli babalık izni kullandıracak. Bu süre Türkiye'de en uzun babalık izni sürelerinden biri olacak.



P&G, her alanda dahil edici bir ortamı teşvik ediyor ve sadece kadın erkek konusunda değil, her alanda eşitliğe ve çok sesliliğe inanıyor. Kadın çalışan sayısı Türkiye ortalaması üstünde olan P&G Türkiye organizasyonunun yüzde 55'i, genişletilmiş icra kurulunun ise yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca P&G Global'de görev yapan 4 Türk Genel Müdür'ün 2 tanesi de kadın.



Sektör içi kurumsal örgütlenmeler ve networklerle de iş birliği içinde olan P&G, perakende sektöründe üst düzey kadın yöneticileri güçlendirmeyi misyon edinmiş olan LEAD Network Türkiye kurumsal üyesi. Bunların yanı sıra, Reklam Verenler Derneği çatısı altında çalışmalarını yürüten Reklamlarda Cinsiyet Eşitliği Platformu üyeliği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği kapsamında oluşturulan Kadın İstihdamı Çalışma Kurulu Üyeliği ve GYİAD bünyesinde çalışma yürüten Eşitlik Hareketi yanı sıra Professional Women's Network elçiliği de P&G'nin cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal ortaklıkları olarak dikkati çekiyor.



8 haftalık babalık izni



Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, herkesin eşit şekilde temsil edilebildiği, kadınlar ve erkeklerin eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya istediklerini belirtti.



Bu bağlamda, erkek çalışanlarına hem eşit sorumlulukları hem de bebekleriyle yaşamın ilk günlerinde doğrudan güçlü bir ilişki kurabilmeleri adına 8 haftalık babalık izni uygulamasını başlattıklarını ifade eden Turnaoğlu, "Bunu sadece yeni bir uygulama olarak değil kurum kültürümüzü en iyi şekilde yansıtacak ebeveynlere tanınmış bir hak olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra, kurumsal ve toplumsal programlarımız aracılığıyla her alanda cinsiyet önyargılarından kaynaklanan engellerle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

