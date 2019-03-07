Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mehmet Sekmen, mesajında 8 Mart Kadınlar Günü'nün kadın emekçiliği ve dayanışmasını sembolize etmesi dolayısıyla kutlandığını belirtti.

Toplumda kadınların taşıdığı anlam ve önemin bir güne sığdırılamayacak kadar büyük olduğunu aktaran Sekmen, mesajında şunları kaydetti:

"Kadın nesil yetiştiren, toplumu şekillendiren, tarihin seyrini değiştiren ve hatta yön gösterendir. Kadın milli mücadeledir, Nene Hatun'dur, Fatma Bacı'dır, Şerife Bacı'dır, Halime Çavuş'tur. İnancımız gereği biz de kadın, annelik gibi ulvi bir sıfata sahip olmasından dolayı ayaklarının altına cennet serilecek kadar mukaddestir."

Sekmen, mesajında kadınların anne, eş, kız kardeş ve kız çocuğu olduğunu ve sadece toplumsal yaşamın değil aile kurumunun, dünün ve yarınların da kilometre taşı olduğunu dile getirerek, kadınların sosyal hayatta, siyasette ve sivil toplum yaşamında rol almalarını desteklediklerini ifade etti.

Kadınların üstlendiği rolü güçlendirerek onları geri planda bırakmayacaklarını söyleyen Sekmen, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:46 Kaynak: AA

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