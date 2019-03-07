Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, kadınların güçlü olduğu toplumların, bir bütün olarak yükseldiğini ve geliştiğini belirtti.

Kadınların, toplumu inşa eden ve şekillendiren sosyal dokuyu oluşturduklarını aktaran Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce anne olan, iş hayatına, sosyal yaşama, kültüre, bilime, sanata ve daha birçok alana değer katan kadınlar toplumumuzda her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde en büyük pay kadınlarındır. Unutmamalıyız ki kadınlar ailelerin mihenk taşıdır. İyi bir toplum ancak sağlam temeli olan aileler üzerine kurulabilir. Kadınlarımız tarihin bir çok döneminde olduğu gibi milli mücadele döneminde de fedakarlığını ve çalışkanlığını göstermiştir. O gün askerimizin yanında olan kadınlarımız, bugün de sosyal yaşamın içinde en önemli yerdedir. Kadınların güçlü olduğu toplumlar, bir bütün olarak yükselir ve gelişir."

Gündoğdu, her zaman kadınların tüm alanlarda aktif olarak yer almasını desteklediklerini vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:10 Kaynak: AA

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