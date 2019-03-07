8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ürkmezer, mesajında, kadınlara‚ yaşamın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamanın‚ her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmenin kadın erkek herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Kadınlara yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamaların sona erdirilebildiğinde, tüm kız çocuklarının eğitimin her seviyesinden yararlanabildiğinde geleceğe daha güvenle bakılabileceğini ifade eden Ürkemzer, şunları kaydetti.



"Ülkemizde kadınlarımızın sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi için önemli adımlar atılmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen yasal düzenlemeler uygulamaya konuldukça kadınlarımızın mevcut sıkıntıları daha da azalmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik, özgürlük, daha huzurlu ve insan onuruna yakışır kaliteli yaşam, özlem ve isteklerini dile getirdikleri ve elde ettikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, bu vesileyle başta şehit anneleri, şehit eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın, dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum."

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