Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

50 dakika önce

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergenç, mesajında, savaş, açlık, kıtlık ve her türlü toplumsal olaydan en fazla etkilenenlerin kadınlar olduğunu belirtti.

Günlük hayatın koşuşturmacası sırasında, belki de hayatın gerçek anlamının ıskalandığı zamanlarda, aslında hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu analar, kız evlatlar ve eşler olmak üzere bütün kadınların hatırlattığına değinen Ergenç, mesajında şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hazretlerinin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım."

Ergenç, ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında karanfil dağıtımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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