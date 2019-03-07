Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıç mesajında, tarihte kadınların vatanı ve milleti için kendisinden beklenmeyen birçok fedakarlık göstererek vatanı için neler yapabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Mesajında, kadınların her alanda bilgi ve beceriyle donatılmasının daha güçlü Türkiye için gereklilik olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Peygamber efendimizin 'Cennet annelerin ayağının altındadır' hadisini ilke edinip annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara göstermeliyiz. Kadınlar, halkın en fedakar, çalışkan ve üreten bireyleridir. Kadınlarımız çevremizde açan en hoş çiçeklerdir, candır, canandır. Onlar bizim anamız, bacımız, eşimiz, kızımız, varımız ve varlıklarımızdır. Buna karşın ne yazık ki toplumda hak ettikleri sevgi ve saygıyı görememektedirler."

Kılıç, kadına şiddete son verecek, kadının ekonomik özgürlüğünü sağlayacak ve kadına yaşamı daha güzel hale getirecek uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:13 Kaynak: AA

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