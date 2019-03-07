Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yalçın, mesajında, toplumların temel taşının aile, ailenin temel taşının da kadınlar olduğunu belirtti.

Kadınların hayatın her alanında fedakarlık yaptığını ifade eden Yalçın, şunları aktardı.

"Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları ve nezaketleriyle toplumlarda denge unsuru olmuşlardır. Bir toplumda kadın erkek eşitliği ve insana verilen değer, o toplumun çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini gösterir. Yüce dinimiz ve medeniyetimiz de her zaman kadına ve kadın haklarına özel bir önem vermiştir. Bu vesileyle üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız fedakarlık, şefkat ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz baş tacı olan kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

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