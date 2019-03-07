Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddet" konulu konferans düzenlendi.

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddet" konulu konferans düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından düzenlenen programa; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilçede görev yapan kamu personelleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Sosyolog Sibel Kaya Güner; fiziksel, sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet, eğitimsizlik ve aile içi şiddet, toplumsal cinsiyette eşitlik, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik alanları, toplumsal cinsiyette hakkaniyet, erkekler için toplumun değer kalıbı, kadınlardan beklenen kalıp roller, toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal ve aile yaşamına etkisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi konuları anlattı.

Program Malazgirt Devlet Hastanesinde görevli ebelerle 112 Acil Servis çalışanları tarafından sergilenen "Anne Kimdir?" adlı tiyatro oyunuyla devam etti. Müzik öğretmenlerinin dinletisinin ardından program sona erdi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:42 Kaynak: İHA

Muş, Malazgirt, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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