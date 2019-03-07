Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Nayir, mesajında, kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözümlenmesi noktasında 8 Mart
'ın öneminin büyük olduğunu kaydetti.
Aileden başlayarak hayatın her yerinde ve anında sevgi, emek, fedakarlık ve mücadeleleri ile insanlığa umut katan, kendilerine çok şey borçlu oldukları, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumun temelini oluşturan, dünyayı güzelleştiren kadınların "Dünya Kadınlar Günü
"nü tebrik ettiğini ifade eden Nayir, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin mayasını oluşturan, İstiklal Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklal ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geçmişte olduğu gibi geleceğimizin inşasında bugün de önemli rollerini sürdürmektedirler. Siyaset
, ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdiği başarılar, millet olarak göğsümüzü kabartmaktadır. Bu anlamda kadını dışlayan değil, topluma entegre eden bir anlayışla, kadınlarımıza ne kadar çok imkan sağlayabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum."
Vali Nayir, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılık, şiddet ve dışlanma gibi bütün hak ihlallerinde, devletin bütün imkan ve kurumlarıyla bu hak mücadelesinde kadınların yanlarında olduğunu vurgulamak istediğini belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle başta kadın kuruluşları olmak üzere, ilimizde kadın hakları konusunda çalışan ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunar, bir kez daha bütün kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlarım." ifadesini kullandı.