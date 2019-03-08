8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya belediyede çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak 1 gün idari izin verdi.
Akşehir
Belediye Başkanı Salih Akkaya
belediyede çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayarak 1 gün idari izin verdi.
Başkan Akkaya belediye binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Akşehir Belediyemizde her yıl olduğu gibi bu yılda 'Dünya Kadınlar Günü
' münasebetiyle böyle küçük mütevazi bir buluşmayla belediyede çalışan hanım kardeşlerimizin günlerini kutluyoruz. Hanımlarımızın değerini bir güne sığdırmak, bir günde kutlamak doğru değil. Kadınlarımız bizim hem anamız, hem eşimiz olarak toplumumuzun her şeyi. Kadınlarımız analık noktasında istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde de en önemli sanatkarlardır." diye konuştu.
Konuşmasının ardından kadın çalışanlara çiçek dağıtan Başkan Akkaya, kadınlar günü nedeniyle belediyedeki tüm çalışan kadın personele bir günlük idari izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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