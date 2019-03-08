Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle tüm adınlar için kutlama mesajı yayımladı.

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Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle tüm adınlar için kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Yüksel mesajında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Yüksel mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Ülkemizin gelişmesinde büyük emekleri olan kadınlar, toplumsal, sosyal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Kadınlar, toplumun yapısını güçlendirip, şekillendiren aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuşlardır. Kadınlarımız, analarımız, bacılarımız ve eşlerimiz olarak geleneksel ve köklü kültürümüzün gereği müstesna bir yere sahip olup, daima şefkatin, fedakarlığın ve özverinin sembolü olmuşlardır."

Onları sadece bir günde anmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz.Bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Evciler, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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