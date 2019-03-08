8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'nin AB süreci cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Türkiye'nin AB süreci cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kadınların her alanda erkeklerle eşit oldukları, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlendiği, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi her türlü hizmetten eşit derecede yararlandıkları, iş gücü piyasasında eşit bir şekilde yer aldıkları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının yanında siyasette de eşit katılım sağladıkları bir dünya için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Türkiye'nin AB sürecinin cinsiyet eşitliği ve kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi hedefleri açısından da büyük önem taşıdığının altını çizen Zeytinoğlu, çeşitli göstergelere bakıldığında özellikle istihdam düzeyi açısından AB ortalaması ile Türkiye arasında önemli farklar olduğunu ifade etti.



Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Kadınların istihdam oranına baktığımızda bu oran AB'de ortalama olarak yüzde 62,4 iken, Türkiye'de bu oran neredeyse AB'deki oranın yarısı yüzde 32,2 seviyesinde. Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki fark açısından verileri incelediğimizde yine bir cinsiyet uçurumu ile karşılaşıyoruz. AB'de bu oran yüzde 10,5 iken, Türkiye'de ne yazık ki yüzde 38,5.

Siyasete baktığımızda da benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz.



AB'de ulusal parlamentolarda kadınların oranı yüzde 30,2. Bu oran dahi istenilen düzeyde değilken, Türkiye'de daha da düşük bir temsil ile karşılaşıyoruz. Son olarak, istihdam düzeyi ile eğitim arasında doğrusal bir orantı olduğunu görüyoruz. Okuryazar olmayan 15 yaş üstü kadınların istihdam oranı yüzde 15,4 iken, bu oran yükseköğretim mezunu kadınlarda yüzde 59,3'e çıkıyor. Kadınların eğitiminin hem tüm ülkenin gelişimi, hem de kadınların iş hayatı ve toplamsal hayata katılımları açısından önemini bir kez daha vurguluyor, kadınların ülkemizde ve tüm dünyada hak ettikleri konum ve imkanları elde edecekleri günlere ulaşmayı diliyoruz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti

Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi