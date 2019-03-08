Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

38 dakika önce

Şarkışla ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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Şarkışla ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, kadınların toplumdaki yeri ve önemini vurguladı.

Pektaş, "Toplumun yarısını kadınlar oluşturur, geri kalan yarısını da kadınlar eğitir. Dolayısıyla toplumdaki hanımların yeri bu derece önemli. Hem inancımız hem yaşantımız gereği bugün burada onlarla hasbihal etmek adına bu programı düzenledik." dedi.

Pektaş, programa katılan kadınlara karanfil dağıttı.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, şehit ve gazi yakınları ile kamuda çalışan kadınlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:50 Kaynak: AA

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