8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Kadın Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Handan Demiral Almalı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Kadın Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Handan Demiral Almalı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Almalı ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Vali Doruk, heyetin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



Doruk, burada yaptığı konuşmada, kadınların sadece bir gün değil her gün özel, değerli ve saygın olduğunu belirtti.



Demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesi ile kadın hakları alanında da önemli mesafeler alındığına dikkati çeken Doruk, şöyle devam etti:



"Kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet olayları da hepimizi üzmekte ve toplumumuzu yaralamaktadır. Bu kapsamda başta bizler olmak üzere ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bütün bireylere önemli sorumluluklar düşmektedir. Kadınlarımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla her daim yanlarında olduğumuzu özellikle belirtiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, yürekleri sürekli sevgi dolu, merhamet dolu başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum."



Almalı da kendilerini bu anlamlı günde kabul ederek günlerini kutlayan ve karanfil veren Vali Doruk'a nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

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