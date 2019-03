8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kadınlara güzel ve nitelikli fırsatlar sunulması durumunda toplumun daha güçlü olacağının aşikar bir hakikat olduğunu belirtti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kadınlara güzel ve nitelikli fırsatlar sunulması durumunda toplumun daha güçlü olacağının aşikar bir hakikat olduğunu belirtti.



Ustaoğlu, yayımladığı mesajda, 8 Mart'ın, kadın haklarının hatırlanması ve sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla 8 Mart 1977 yılında BM Genel Kurulunda alınan bir kararla tüm dünyada "Dünya Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anımsattı.



Kadınların, aile müessesesinin temel taşı, değerlerin en önemli temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamanın, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmenin tüm insanlığın mesuliyetinde olduğunun altını çizdi.



Ustaoğlu, kadınların yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğinin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel ve nitelikli fırsatlar sunabilirsek toplum olarak o oranda daha güçlü olacağımız aşikar bir hakikattir.

İnsanlığın teşekkülünden günümüze kadar ki süreç içinde kadınlarımız, tarihimizin her döneminde içtimai hayatımızın, millet ve devlet yapımızın merkezinde yer almış, her zaman fedakarlıkların en yüce örneklerini göstermişlerdir. Öyle ki Kurtuluş Savaşında kanını, canını, emeğini ve evladını memleketin kurtuluşuna ve bağımsızlığına adamışlardır. Yüce Peygamberimizin, 'cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi, sadece kadınlarımıza lütfedilen annelik mertebesinin ulviliğini gösteren müstesna bir mükafattır.

Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi