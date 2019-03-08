8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Emeği Fuarı düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Emeği Fuarı düzenlendi.



Cacabey Meydanında gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kadınlara her zaman değer verdiklerini ve onlara karşı pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.



Belediyeye ait Aile Yaşam Merkezinde özellikle kadınlara yönelik kurs ve eğitim verildiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Hayatımızın her noktasında önemli bir yerde bulunan kadınlarımız, geleceğimizin en kıymetli değerleridir. Toplumun ve ailenin en önemli yapı taşıdır. Kadın, fedakarlığın, şefkatin, sabrın ve özverinin sembolüdür. Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru Türk kadını, daima özveri ve sevginin kaynağı olmuştur. Gece gündüz demeden ailesi için mücadele eden kadınlarımızın, toplumsal hayatta hak ettiği yere gelmesi katılımcı, üretken ve eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi tüm toplumun sorumluluğudur. Kadınlarımıza yönelik açtığımız fuarda kadınlarımızın yaptığı başarılı çalışmaları ve ürünleri görebileceksiniz. Kadınlarımıza hayat boyu başarılar diliyorum."



Kadın Emeği Fuarından yöresel yemekler, el sanatları, kadınlar tarafından üretilen ürünler, çeşitli yarışmalar ve müzik dinletileri sunuldu.



Çok sayıda kadın stantları gezerek, ürünleri inceledi.

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