Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

14 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), kadın yolculara lavanta kesesi dağıtıldı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), kadın yolculara lavanta kesesi dağıtıldı.

İSG'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfınca hazırlanan lavanta keseleri kadın yolculara takdim edildi.

İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, emekçi kadın vurgusunu daha da güçlendirmek için bir çalışma yaptık. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfının tüm Türkiye genelindeki kooperatiflerinde üretilen ürünleri, terminalimizde kadın yolcularımıza dağıttık. Onların da bu ürünleri yapan kadınlara teşekkürlerini kaydettik ve bunları video mesajı olarak, bu ürünleri üreten emekçi kadınlarımıza ileteceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:05 Kaynak: AA

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