8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Doubletree By Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari, mesai arkadaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Doubletree By Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari, mesai arkadaşlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Mesai arkadaşlarıyla otelde bir araya gelen Rıdvan Ensari, onların günlerini kutlayarak çiçek takdim etti. Burada konuşan Ensari, "Yaşamın her anını yücelten, çoğaltan, ona mana katan sizlerin hakkını ödemek mümkün değil. Amacımız, varlığınızı asla bir günle sınırlandırmak değil. Ayaklarına cennet serilen kıymetlilerimiz, iyi ki varsınız. Bize ve yaşama dair katkılarınız için size minnettarız. İyi varsınız" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
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