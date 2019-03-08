8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Nevşehir Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.





Adliye Sarayı Toplantı Salonundaki programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inandığını belirtti.





Seçen, "Modernleşen yeni Türkiye'de yerel yönetimler olarak şehirleri eşitlikçi, kadın dostu kentler haline getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu açıdan gerekli siyasi irade ve kararlılığa sahip olmakla birlikte devletimizin bu konudaki tam desteğini hissetmenin haklı gururunu taşımaktayız. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz." dedi.





Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül de 8 Mart'ın bir kutlama günü değil, farkındalık oluşturma çabasının ortaya konulduğu önemli bir gün olduğunu kaydetti.





Öncül, "Dünya Kadınlar Günü ile insan hakları temelinde kadınların siyasi, ekonomik, sosyal başarılarının artırılması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların siyasi haklarının artırılması, kadın istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. Bugün sayesinde kadın haklarının topluma duyurulmasında farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır." şeklinde konuştu.





Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk, avukatlar ve çeşitli sivil toplum teşkilatının temsilcileri ile davetliler katıldı.

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