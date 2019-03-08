8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Sivas Valisi Salih Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, şehit ve gazi yakınları, iş kadınları, kurumların kadın çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, şehit ve gazi yakınları, iş kadınları, kurumların kadın çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle bir araya geldi.



Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ayhan, kadınların gününü kutladı.



Türk kültürü, tarihinde, örfünde ve inancında kadınların yerinin başka olduğunu belirten Ayhan, "Biz İslamiyet ve insaniyetimiz gereği kadınlarımıza güzel davranmayı bir görev biliriz. Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında da kadınlarımızın mücadelesi toplumumuzdaki kadınlarımızın önemini ortaya koyuyor. Günümüze geldiğimizde de hep şunu görüyoruz, kadınların olduğu yerde tertip ve düzen olur ve yaptıkları işte hep bir sevgi vardır." ifadelerini kullandı.



Nerede bir kadın eli varsa orada sevgi, şefkat ve merhamet yoğunluğu olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:



"Gelecek nesillerimizi de inşallah kadınlarımız sevgileri, merhametleri ve şefkatleriyle yoğurarak güçlü bir Türkiye'nin oluşmasında emekleri çok fazla olacaktır. İlimizin ve Türkiye'nin kalkınması için kadınlarla birlikte yürünmesi gerekir. Emekleriniz o kadar çok ki saymakla bitmez. Sizlerle bu yolda yürümek ülkemizi daha güçlendirecek, daha geliştirecektir. Sizleri bugün değil, her gün hatırlıyor ve değerli emeklerinizi biliyoruz. Fedakarlık timsali annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onların çizdiği ufuk ve çizgiden devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz."



Programdan sonra Vali Salih Ayhan ile eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ve Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Valilik birimlerinde çalışan kadın personeli makamında kabul ederek, kadınlar gününü kutladı.

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