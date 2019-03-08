8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tokat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Tokat'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikim töreni gerçekleştirildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenledi.



Organize Sanayi Bölgesinde bulunan hatıra ormanında, kadınlar tarafından 100 çam fidanı toprakla buluşturuldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, kadınların gününü kutlayarak, "Bugün iki müdürlük iş birliğinde hatıra ormanımıza 100 çam fidanı dikiyoruz. Kadınlarımız bizim için her zaman değerlidir." dedi.



İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül de kadınların günlerini kutladı.

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