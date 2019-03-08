Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

39 dakika önce

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Hendek Belediyesinde çalışan bayan personellerin gününü kutlayan Püsküllü, tarih boyunca kadınların en değerliler olduğunu söyledi.

Kadınların ekonomiye, siyasete ve her şeye katkı sağladığına değinen Püsküllü, "Biz belediyede sizlerin çalışmalarından memnunuz. Kadının, toplumumuzda özel bir yere sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sosyal hayatın her alanında kadının yer alması toplumun değer kazanmasına ve kalitenin artmasına neden olmaktadır." dedi.

MÜSİAD Sakarya'dan Kadınlar Günü kutlaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Coşkun, "Kadınlarımızın hayatın her aşamasında daha çok katılımcı bir görev üstlenmeleri gerekmektedir. Ayrıca geleneklerimiz ve dinimiz açısından da kadın, aile ocağında ilk eğitimi veren bir öğretmen ve eğitimcidir. Çocuğun terbiyesi, yetişmesi, her yönden gelişmesi, güzel alışkanlıklar kazanması ve yararlı bilgilerle donatılmasında en büyük rol kadındadır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

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