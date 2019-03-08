Kırıkkale
'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
Vali Yunus Sezer
, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel bir öneme sahip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü idrak ettiklerini söyledi.
Sevgiyi, fedakarlığı, merhameti ve duyarlılığı temsil eden kadınların, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğuna işaret eden Sezer, şöyle konuştu:
"Türk kadını, tarihin her döneminde erkekler ile birlikte omuz omuza hayatın her aşamasında etkin görev almış, özellikle kurtuluş mücadelesinde sergilediği güçlü, cesur, vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte hemen her sektörde var olmaya başlayan Türk kadını, günümüzde iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nün yaratmaya çalıştığı farkındalık, elbetteki kadına yönelik şiddetle sınırlı değildir. İster ekonomik ister sosyal alanda olsun kadınlarımızın karşılaştığı bütün eşitsizlikleri gidermek, toplumsal hayata katılımlarının önündeki bütün engelleri kaldırmak, bu meseledeki yol haritamızın kodlarını oluşturmaktadır."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu
da huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, tarihin her döneminde üstün gayret ve fedakarlık örneği gösterdiğini dile getirdi.
Kadınların devlet ve milletin temelinde, toplumsal hayatın merkezinde yer aldığını ifade eden Uğurlu, kadınların sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğin şekillendirilmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.
Vali Sezer'in eşi Canan Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç ve kadınların katıldığı program, panelle devam etti.