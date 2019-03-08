8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Twitter
hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:03 Kaynak: AA
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira
Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor