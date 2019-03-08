Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "kadına şiddet" konulu konferans düzenlendi.

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Malazgirt ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "kadına şiddet" konulu konferans düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Sosyolog Sibel Kaya Güner, kadına yönelik şiddet ve şiddetin önlenmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

Konferansı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zekeriya Hannarici, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve öğretmenler de dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Malazgirt, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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