Hakkari
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Atatürk
Kültür Merkezindeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Vali İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" düşüncesiyle değil, "her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır" anlayışıyla ilerlemek gerektiğini söyledi.
Kadının, bir elinde ayna, bir elinde cımbız, saçı uzun aklı kısa, eksik etek toplumun bütün sorunlarından soyutlanmış bir yaşantı ve tavır içinde olan basit bir varlık olmadığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:
"Aksine hamur yoğuran, çocuk doğuran, kariyer de yapan ve yaşamı boyunca ailesi ve insanlık için çırpınan bir özveri ve fedakarlık örneğidir. En büyük mutlulukların ardındaki gizli kahramandır. Kadın olmak, insan olmanın vesilesidir. İnsanlığın olmazsa olmazı, hayatın can damarıdır. Onsuz mutluluk eksiktir, yarımdır. Kadın, Havva annemizin soyudur. En sevgilinin can damarı Hz. Amine'dir. Latife eş Hz. Hatice
'dir. Bir iffet abidesi Hz. Meryem
'dir. Sabır taşı Hz. Asiye'dir. Şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehit anasıdır. Ayağının altında cenneti barındıran kadındır. Bazen bir eş, bir anne, bir koruyucu melektir."
Daha sonra Vali İdris Akbıyık, yılın annesi ödülüne layık görülen Zübeyde Özatak'a, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
ise yılın fedakar annesi seçilen Peru Kahraman'a hediye taktim etti.
Ödül töreninin ardından konuşan Vali Akbıyık da kadınların günlerini kutlayarak, "Kadın annedir, kız kardeştir, kız çocuğudur, arkadaştır. Biz annemizi, kız kardeşimizi, kız çocuğumuzu kelimelere sığdıramayız. Anneyi anlatmak için dünyadaki kavramlar, kelimeler kifayet etmez. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadını bir güne sığdıramayız." diye konuştu.
Program, kadın temalı slayt gösterisi, kadınlar günü nedeniyle yapılan sokak röportajının izlenmesi, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, Hakkari Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı.